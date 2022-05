Sabrina PICHON

Diplômée depuis Juillet 2016 en tant que Secrétaire Comptable, je suis actuellement à la recherche d'un emploi afin de mettre en pratique mes compétences et connaissances acquises durant ma formation. Ma motivation et ma rigueur ont été mes principaux atouts tout au long de mes démarches jusqu'à aujourd'hui. Je suis une personne organisée, ponctuelle et avide de nouvelles connaissances. J'espère trouver une entreprise qui me laissera l'opportunité de prouver mes capacités.



Mes compétences :

Gestion de la relation client

Adaptabilité

Secrétariat

Rigueur