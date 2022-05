Depuis mon arrivée chez Globe Groupe, j’ai vécu 3 évolutions en 5 ans.



J’ai débuté en tant que Chef de Projet en charge de la relation client. Mes missions consistaient à accompagner les clients dans la mise en place de campagnes d’animations.



Puis, j’ai participé à la création d’une nouvelle entité : Le Back Office. L’objectif de cette équipe est de contrôler et suivre les animations dans le respect du brief client. Partie avec une équipe de 3 personnes en 2012, aujourd’hui 5 personnes fixes et jusqu’à 30 ressources flexibles sont en action 7 jours sur 7 !



Depuis 2015, en plus de ma mission au Back Office, je dirige les équipes opérationnelles à Paris et en Régions. A la tête de huit antennes régionales, je suis l’interface entre les équipes commerciales et les équipes terrains. Mon rôle est de manager autant du côté RH (Recrutement, congés, suivi des évolutions professionnelles, mise en place des évaluations annuelles …) que du côté professionnel (Vérification de l’avancée des missions, analyse et reporting des résultats).



Créativité et rigueur, aisance relationnelle et communicationnelle, bon esprit d’analyse et de synthèse, habileté à coordonner un travail d’équipe, sont mes principales aptitudes.



Passionnée par le management, mon atout est la mise en place d’outils et de suivis qui permettent d'accroître les compétences et la qualité de travail des équipes pour offrir un excellent service et augmenter la satisfaction des clients.



Sabrina Pinhal



Mes compétences :

Gestion de projet

Microsoft Excel

Management opérationnel

Marketing opérationnel

Management

Marketing direct