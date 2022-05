Sabrina PORTAS

J’ai évolué 6 ans au sein de la Protection Judiciaire de la Jeunesse où j’ai exercé en tant qu'éducatrice ma mission au sein de différents services de Seine et Marne.

Le travail avec les jeunes est au centre des prises en charge et de mon intervention éducative. Il requiert réactivité, écoute et disponibilité afin de créer une relation de confiance avec les jeunes. Les temps de réunions sont essentiels. J’en profite pour y exposer les situations qui m’interrogent, ainsi je bénéficie d’un regard extérieur ce qui me permet également de réajuster mes pratiques professionnelles.

Le fait de travailler dans différentes structures m’a permis de développer un certain réseau professionnel et partenarial, essentiel à une bonne intervention éducative.

Par la suite, j'ai souhaité enrichir et diversifier mon expérience notamment dans la prise en charge des jeunes en hébergement. J’exerce alors la fonction d’éducatrice familiale au village d’enfants de Boissette (Fondation Mouvement Village Enfant). Dans un pavillon, j’ai en charge le quotidien de 5 mineurs, placés dans le cadre de la Protection de l’Enfance. A travers cette mission, j’ai affiné mes pratiques éducatives et participé à un travail de réflexion concernant la prise en charge au quotidien des mineurs et de leur fratrie. Je me suis adaptée à un fonctionnement particulier qui demande une certaine disponibilité et une cohérence éducative soutenue vis-à-vis des enfants. Aussi j’ai veillé à mettre en place des règles de vie et à les faire respecter, afin de leur procurer un lieu de vie sécurisant. Tout au long de mon intervention au village d'enfants, j’ai mis à profit mon dynamisme et ma créativité en proposant des activités variées, notamment lors des week ends et vacances scolaires.

Chaque expérience n’a fait que confirmer mon choix professionnel. J’ai acquis un certain nombre de compétences et de savoirs faire que j'ai souhaité mettre à contribution de manière pérenne. Aussi, je me suis engagée dans une démarche de Validation des Acquis de l'Expérience et j'ai obtenu récemment le Diplôme d'État d'Éducateur Spécialisé. je souhaite ainsi développer de nouveaux projets à long terme en direction de nouveaux publics.

Ainsi, forte de mon engagement dans l’action éducative, de ma capacité d’adaptation et de mon dynamisme, je recherche activement un emploi.





Mes compétences :

Ecoute

Travail en Partenariat et en Réseau

Travail en équipe

Communication Professionnelle

Conception de projet Educatif

Accompagnement social

Relations humaines

Implication dans les Dynamiques Institutionnelles

Conduite de projet