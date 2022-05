Sabrina POTIN

Conseils.bzh a pour vocation d’accompagner les entreprises dans leur structuration via l’implémentation de process alliée à la mise en place du système d’information et de conseiller les autoentrepreneurs et créateurs d’entreprises dans la gestion et l’administration quotidienne.



Une mission, vous accompagner jusqu’à la performance.



Mes compétences :

Gestion de projets

Système d'information

Base de données

CRM

Organisation Des Process

Analyse de données

Sales transformation

Reporting commercial

Anglais

Gestion de la relation client