Madame/Monsieur

Je suis Sabrina Prophète age de 32 ans. j'ai un diplôme en secrétariat je suis en 2eme année gestion des affaires. je suis vivement intéressée de m'investir dans l’unité des Ressources Humaines et par un nouveau départ professionnel, je vous propose ma candidature pour un poste aux Ressources Humaines. mes expériences au PNUD et ma participation en approvisionnement m'ont permis d'avoir une très bonne pratique des procédures, d’acquérir un bon relationnel avec les collègues du programme et quelques agences des Nations Unies,de savoir gérer les recrutement , les employés et les formalités administratives et les imprévus.Comme témoignage mon Cv est disponible.



je reste a la disposition pour tout entretien qui me permettrait d'exposer de façon plus détaillée ma profonde motivation pour ce poste .



Mes distinguées salutations







Sabrina prophete



Mes compétences :

Travail sans survision

Travail en équipe

Gestion des conflits

Organisation du travail