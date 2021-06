Sabrina PUAUD

Je travaille au sein d'une équipe de 8 personnes et nous assurons le monitoring SAP d'une dizaine de clients, essentiellement dans le domaine du retail.



J'ai actuellement la responsabilité du client le plus important de la TMA et je suis amenée ponctuellement à traiter les autres clients.



Je suis à l'initiative de la création d'indicateurs pour deux de nos principaux clients et je suis en charge de la réalisation des statistiques mensuelles en vue des COPIL.



Mes principales préoccupations sont un travail bien fait et une bonne gestion du temps me permettant d'obtenir la satisfaction du client.