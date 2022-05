Sabrina RAMIREZ (COUVREUR)

Associée du cabinet In extenso CENTRE OUEST ( CA 51 m€, 650 collaborateurs, 38 associés, 32 sites, 16000 clients)

In extenso Centre Ouest est présent sur l'Ouest et le Centre de la France ( Angers, Segré, Cholet, Tours, Chartres, Châteaudun, Nogent le Rotrou, Orléans, Poitiers, Blois, Niort, Bressuire, la Rochelle, Rochefort, la Tremplade, Laval, le Mans etc...)

Activités professionnelles essentiellement exercées sur les agences Orléanaises, 2 sites 50 collaborateurs.



Associée depuis 2004 tout d'abord du cabinet FIDAC puis du cabinet AUDIT EXPERTISE CONSEIL, nous avons rejoint le cabinet IN EXTENSO en 2014.



Outre mon métier d'expertise comptable généraliste, je suis également responsable du service social de l'agence d'Orléans et ai plusieurs spécialités, avec l'accompagnement à la création et reprise d'entreprise, des structures sportives, des entreprises en difficulté au tribunal de commerce.

J'accompagne les chefs d'entreprise à développer leur chiffre d'affaires, à améliorer leur rentabilité et à optimiser leurs choix fiscaux, sociaux et juridiques.

Mon métier : être au service du chef d'entreprise pour réussir.

Notre devise chez In extenso ÊTRE LA RENDRE CLAIR

Disponibilité, réactivité, et accompagnement sont nos clefs de succès.



Membre du Réseau Entreprendre Val de Loire, du CJD d'Orléans

Partenaire du Lab'O à Orléans