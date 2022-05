Sabrina REIX

Disponible de suite, je possède 2 ans d"expérience entant que qu'assistante administratives dans différentes entreprises. Motivée, rigoureuse, sérieuse. j'ai l'esprit d'équipe, je m'adapte vite , et je suis prête à vous rencontrer pour vous exposer plus en détail mes motivations pour l'emploi que vous me proposerai.



Mes compétences :

SAGE COMPTABLE GESTION COMMERCIAL

Microsoft Word pack office 2007

Microsoft PowerPoint

Microsoft Office 2007

Microsoft Excel

Ciel Compta Gestion commercial

ACCES