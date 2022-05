Sabrina RÉUNIONS SECRÈTES

La quarantaine décomplexée, je suis une femme comblée et une jeune grand-mère dynamique adorant son métier : animatrice de réunions sextoys à domicile en PACA.

Une première expérience plus que réussie au sein du réseau Misstoysy puisque j'étais leur meilleure animatrice de France pour 2011/2012. Je l'étais encore quand j'ai démissionné en avril 2013 pour rejoindre le tout nouveau réseau de VDI MANDATAIRES " Réunions Secrètes ".

J'ai trouvé le moyen de concilier ma vie personnelle et ma vie de femme active, sans contrainte, sans patron sur le dos et sans aucun stress.