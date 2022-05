Sabrina RIGGIO-artiste peintre

Découvrez mes œuvres sur mon site internet : http://elfstone.wix.com/sabrinariggio #!accueil/c1ite



Biographie :



Sabrina RIGGIO est une jeune artiste française née le 4 Janvier 1988 à Saint-Dié des Vosges, une petite ville situé à L'Est de la France. Dés son plus jeune âge, elle choisit de consacrer son temps libre dans le dessin. Des années plus tard, elle s'est intéressé à l'art de la peinture et suivit des formations par correspondance dans le but d'apprendre les techniques de base de l'aquarelle, de la peinture acrylique et de la peinture à l'huile. En même temps, elle apprit à faire des portraits et biens d'autres sujets au fusain, à la sanguine, aux crayons graphites, aux feutres, aux pastels secs, aux pastels à l'huile et aux crayons de couleurs. Ces apprentissages lui ont permit d'expérimenter de nouvelles façons de peindre ou dessiner et de lui donner plus de liberté au niveau des couleurs.



Ses tableaux sont des reproductions de photographies de paysages prise par elle même. Sa manière de les peindre, nous rappelle un peu le style de Paul SIGNAC et de sa fameuse technique du pointillisme ou encore de Claude MONET. Terry HARRISSON ou encore Annmarie BONE et bien d'autres artistes, étaient aussi ses sources d'inspirations. Ses autres tableaux représentent différentes variétés de fleurs. Inspirés de la technique du "one stroke" mise au point par Donna DEWBERRY qui est son artiste fétiche dans le thème floral, Sabrina RIGGIO peint les fleurs sur un fond coloré et harmonieux. Récemment, elle s'est lancé dans l'art abstrait et par son imagination, elle crée des tableaux composés des bandes de couleurs, des reliefs et des motifs. Son principal objectif, est de réaliser des tableaux de différents styles.



Aussi, son énergie et son désir de faire partager sa passion pour le dessin et la peinture à travers le monde, l'amène à développer une communication sur le web et par le biais des réseaux sociaux.





















Mes compétences :

Artiste

Artiste peintre

Dessin

Peintre

Peinture