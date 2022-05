Sabrina ROCHE

Jeune femme solide, compétente et passionnée par son métier d'aide aux enfants présentant des difficultés, je recherche tout type de poste dans l'aide à l'enfance. Ce qui m'anime jour après jour dans cette profession c 'est de comprendre l'enfant dans son individualité afin de l'aider au mieux. Pour cela je fais référence à mes connaissances en psychologie que je n'estime pas figées e définitives ainsi je lis beaucoup dans le but de me former de façon constante. J'ai également un savoir-faire acquis sur le terrain. Enfin, je me sers de mon intuition, cette sorte je dirais de "feeling" que l'on a lors d'une première rencontre avec l'enfant. Je m'intéresse à tous les enfants et plus particulièrement à ceux que l'on qualifie de "différents". Ces enfants m'enrichissent, me surprennent et me font évoluer. Ils me permettent également de comprendre que face à la différence il faut s'adapter en permanence.