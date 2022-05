Sabrina ROCHER

Déjà diplômée en prêt-à-porter, je souhaite me spécialiser en lingerie. J'intègre pour cela une formation dédiée, au sein de Formamod.

Portée par ma passion et mon envie, je décroche mon diplôme de Stylisme Modélisme en lingerie corseterie, finissant major de promotion.



Suite à mon diplôme, je me vois confier le stylisme d’une grande marque de lingerie sur une première collection, une seconde, puis une troisième… J'enchaine en parallèle des projets pour de jeunes créateurs, aussi bien en stylisme qu’en modélisme, lingerie et maillots de bains.



Résolument animée par mon métier passion, je travaille également sur la réalisation d’une collection m'appartenant, griffée de ma marque: Bowy.



Mes compétences :

Stylisme

Prototypage

Modélisme