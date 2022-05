Sabrina SAIB

Je me présente Sabrina , 25 ans je vis a Marseille . j’ai obtenue plusieurs diplômes dans le domaine du graphisme et de la couture et après avoir passer mon bac graphisme Ensuite, je me suis retrouvée dans une période de transition «post-études», je n’avais pas de travail et je n’avais pas envie de rester dans mon coin à me morfondre toute seule. C’est pour cela que j’ai intégré Rêve & Réalise. Les enfants en situation de handicap m’intéresse et je voulais partager du temps avec eux , pour savoir si c’était ma voie professionnelle. Agir me semblait évident. J’ai constaté que l’échange et la mixité entre les personnes en situation de handicap et les autres est encore trop rare. Dans le cadre de mon projet, je conçois et j’anime des ateliers de création tel de la couture , création



de perle hama avec des enfants handicapés. Mon rêve ? Offrir aux enfants handicapés de pouvoir s’exprimer , de ce découvrir et apprendre. Et le fait de porter un masque de héros peut ouvrir a une communication , c’est ce qui est arriver a mon amie et si on peut arrivé a faire de même avec d’autres cela sera une réussite .



