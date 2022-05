Sabrina SALAÜN

Bonjours à tous,



Je recherche un CDI dans les métiers du tertiaire. J'ai exercé plusieurs postes en tant que secrétaire d'accueil, assistante administrative et même monitrice auto école.



Au cours de mes expériences j'ai pu développer mes compétences :

* Capacité d'anticipation, méthodologie, intuition et autonomie dans le travail.

* Rigoureuse, rapide, sens du détail et du travail bien fait.

* Techniques de secrétariat, mise en forme de documents, les transmettre et les classer. Modalités d'accueil. Prise de rdv et message.

* Assistante comptable, saisie de facture, devis etc ; rapprochement bancaire, suivie de trésorerie, lettrage.



Je suis une personne qui aime prendre des initiatives, trouver des solutions concrètes et pratiques. J'aime l'authenticité, la franchise, l'ordre.

Responsable, généreuse, tolérante, ordonné, consciencieuse, sociable, indépendante, curieuse et méthodique.



Disponible pour d'autres renseignements, je souhaite intégré une entreprise et mettre mes savoir à disposition.



Cordialement.



Mes compétences :

Sens de l'organisation

Rigueur

Word. Excel. Outlook. Pack office

Gestion des conflits

Maîtrise de la relation téléphonique

Gestion administrative. Secrétaire. Standard

Aisance relationnelle

Sens du travail en équipe

Discrétion

Renseigner et orienter les personnes.

Travaux de dactylographie et saisie ( bilan, courr

Rapidité et dynamisme

Comptabilité. Factures. Devis. Relance client. Cli

Autonomie

Polyvalente

Adaptabilité

Mise à jour de bases de données. Fiches de suivis

Enregistrement, tri, affranchissement du courrier

Agir dans une relation d'aide et de services

Prendre des initiatives

Saisir, et mettre en forme de documents, les trans

Procédures de recouvrement de créances.