Sabrina SANCHEZ

Diplômée du Master 2 Finance, parcours Trésorerie d’Entreprise en Apprentissage, à l’Ecole de Management de l’Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, je recherche un emploi dans ce domaine. Désireuse d’en apprendre toujours davantage, je serai à même de m’adapter aux spécificités et à la culture de votre entreprise et m’investirai pleinement. J'ai développé une aptitude au travail d’équipe ainsi qu’une certaine ouverture d’esprit. Ces dernières années m’ont fait prendre conscience des réalités et des enjeux du monde professionnel et ont suscité en moi plus de pragmatisme, de dynamisme et d’engagement personnel.



Mes compétences :

Cash Management

Bank Reconciliations

Forecasting

FX/MM Operations

Limit Monitoring

Financial Analysis

Risk Management

Microsoft Excel

Microsoft PowerPoint

Microsoft Word