Sabrolazer DJ

Salut à toi,

Je suis DJ Sabrolazer.

J'aime le scratch, le breakdance, la musique Hip-Hop, la Funk, la Pop, le Rock, le reggae, l'électro, les musiques de films, musique de l'est, nippone, latine, ...



Quelques classiques : Busta Rhymes, Wu-Tang, Cypress Hill, Beastie Boys, Dr DRE, Snoop, Lil'Kim, James Brown, Kool & The Gang, S.O.S. Band, The Sound Stylistics, Average White Band, Brass Construction, The Jacksons, Mickaël Jackson, Jamiroquaï, Queen, Muse, B.O. de Kill Bill, Pulp fiction, Gladiator, Balkan Beat Box, ... et j'en passe.



Auteurs de créations audio et vidéo, de beatmaking (M.A.O.), j'ai développé des évènements dans des bars, des salles associatives ou privées depuis 2009.



C'est entre 1993-1994 que j'ai découvert le montage audio, la belle époque !!!

Depuis, j'ai développé mes connaissances dans ce domaine en autodidacte pour divers projets et aussi pour des compositions personnelles sur machines analogiques et ordinateur.



Tu peux me retrouver sur https://www.facebook.com/sabrolazer



>>> Ci-dessous, quelques mix pour des spectacles de breakdance avec mon ancien groupe de danse Alarash Crew :



https://soundcloud.com/djsabrolazer/sets/set-title/



Que La Force soit avec Toi !!!

Sabro