Saci OURABAH

J'ai travaillé à une quinzaine de documentaires en tant que chef opérateur ou chef monteur. J'ai commencé le métier par réaliser mes propres films puis j'ai eu l'opportunité de travailler en tant assistant-réalisateur ce qui m'a permis de découvrir les différents postes de fabrication d'un film.

Aujourd'hui, j'alterne entre cadreur, monteur et réalisateur et interviens dans des collèges et lycées.

Je suis actuellement sur deux projets documentaires: l'un sur les chauffeurs de taxi à Paris, et l'autre sur la la parentalité dans le milieu du handicap.Bonjour et Bienvenu sur ma page linkedin

Je termine actuellement un documentaire sur la parentalité dans le milieu du handicap. Le tournage s'est déroulé entre Paris, Rouen et Arras.



Je réalise également des clips pour des entreprises proches des quartiers populaires ou excentrés des centres ville de façon à leur donner plus de visibilité et mettre en avant le côté humain.

Je mets également en place "témoignage de vie" ou des personnes raconte des passages de leur vie à destination de leurs proches.



Mes compétences :

Prise de vue vidéo

Réalisation audiovisuelle

Formation

PAO

QuarkXPress

Adobe After Effects

Final Cut Pro

Avid Media Composer

Premiere Pro

Eclairage