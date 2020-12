Diplômé depuis Juin 2014 d'une licence professionnelle (génie climatique et équipement du bâtiment) à Reims et auparavant d'un BTS FEE génie climatique à Angers, ma formation m'a permis d'acquérir de nombreuses connaissances dans ce domaine.

je suis UN TECHNICIEN HOSPITALIER MAINTENANCE TECHNIQUE DOMAINE CVC (chauffage-ventilation-climatisation).

Je suis à l'écoute de toute opportunité professionnelle et reste bien sûr à votre disposition pour toute information supplémentaire.