Sadiki MOTAWAKIL

Notre entreprise, implantée à Rouïba wilaya d’Alger , est spécialisée dans le secteur de la fabrication mécanique et la transformation métallique.

Dans ce cadre d'activités, elle s'occupe de réalisée tout les produits suivant :



Fourniture et fabrication de tous type de tige d'ancrage et boulonnerie et platine pour charpente métallique et les brides de tuyauterie industriels (différents types d’acier (A60;XC48;E24); plus un produit zinguée chaud/froid est bien fini).



Pour tous vos travaux, vous pouvez demandez gratuitement un devis par téléphone ou par mail. Selon vos disponibilités, on prendra directement contact avec vous afin d'établir un devis au juste prix qui correspond parfaitement à vos besoins et à votre budget

Produits fabriqués :



Tiges d’ancrages : brutes, zinguées et galvanisées.

Tiges entretoises : brutes et zinguées et galvanisées.

Clame d’ancrage.

Platine.

Liernes de pannes : bruts, zingués et galvanisés.

Caille Botis.

Grilles de clôture.

Prestations :

- La coupe de la tôle

- Oxycoupage.

Produits commercialisés :

Boulons ordinaires.

Boulons H.R.

Boulons spéciaux.

Ecrous spéciaux.

Rondelles spéciales.

Et toute la gamme des boulons de la charpente métallique.



A cet effet, nous nous tenons à votre disposition pour mener à bonnes fins toute opération que vous choisiriez de nous confier.



Dans l'espoir de retenir votre attention lors de votre consultation, nous vous prions de croire, chère Madame, cher Monsieur, en l'assurance de nos sentiments les plus dévoués.



