Je suis actuellement juriste en alternance en droit de la propriété intellectuelle et NTIC.



Je fais une mastère 2 en droit de la propriété intellectuelle et du numérique et un autres mastère en droit des entreprises numérique.



Je suis un passionné de la propriété intellectuelle et des nouvelles technologies et je compte travailler comme expert du domaine dans un avenir proche après mon alternance.