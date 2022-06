Saeïd KOKABI

Ingénieur en informatique et entrepreneur dans l’âme, je rêvais, depuis toujours, de créer ma propre entreprise de prestations de services informatiques. Aussi, profitant d’un changement de situation professionnelle, j’ai concrétisé ce rêve et crée mon entreprise à CAEN.

Caenputers Services Pc & Mc offre des services informatiques de proximité aux particuliers et professionnels.

Ces services sont :

- l’assistance et le dépannage informatique Pc et Mac sur site (avec agrément de services à la personne 50% de crédit d’impôts pour les particuliers) et en atelier,

- la réparation de smartphones et tablettes de toutes marques,

- la vente du matériel informatique Pc et Mac, tablettes, périphériques et consommables avec des offres très concurrentielles toute l’année,

- la vente de contrats de maintenance pour les entreprises.





Mes compétences :

Encadrement

Administration réseaux

Administration système

Maintenance informatique

Management

Réparation PC bureau et portable