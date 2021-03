Safaa FAHEM

Je suis Fahem Safaa, âgée de 23 ans, célibataire et je suis diplômée de la licence professionnelle filière Management et Administration des Entreprises de l'université Mohamed 5, j'ai effectué plusieurs stages, l'un à la direction de Marjane Holding au service gestion des ressources humaines, et le deuxième c’était au ministère de la santé au sein du service des stupéfiants, et encore un autre stage à la fondation Mohamed 6 pour les proposés religieux



Mes compétences :

Traduction anglais français

Informatique