Saffaye SAFFAYE (BUSINESS ANALYSTE CONSULTANT AMOA )

À la recherche dun nouveau challenge dans le domaine de la gestion des projets informatiques, après avoir participé aux plusieurs aventures professionnelles dans ce domaine ou en relation étroite avec ce dernier, jai pu acquérir les soft et les hard skills nécessaires pour ce métier. Je me qualifié comme étant quelquun de curieux et qui sautoforme de manière continuée, je passe des certifications chaque année pour garantir lamélioration continuée de mon profil au fil de temps. Rigoureux et ambitieux je suis prêt à rejoindre votre entreprise et mettre ma touche magique dans votre équipe en minvestissant sur le long terme.