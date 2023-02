Safouene THLITHI

Je suis un technicien supérieur en informatique de gestion / Approvisionneur / Key user ERP SAP / Auditeur logistique / Ordonnanceur-Planificateur très talentueux, professionnel et dévoué, qui souhaite faire évoluer sa carrière grâce à un processus d'apprentissage continu pour atteindre ses objectifs et rester dynamique dans un scénario en constante évolution afin de devenir un professionnel accompli et de bénéficier des meilleures opportunités. Je suis prêt à travailler en tant que key User ERP SAP / Consultant Support SAP / Ordonnanceur / Planificateur / Approvisionneur dans des sociétés industrielles où de service.