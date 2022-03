Sahar KACHOUKH

Je suis une développeur FULLSTACK JS expérimenté dans le développement d'applications Web(NODE JS ET REACT JS )

En tant que développeur , j'aime créer des applications Web , évolutives et conviviales. De plus, j'aime réfléchir au processus de résolution de problèmes, en particulier développer toutes sortes de stratégies pour faire face à une situation initialement difficile et inconnue dans le développement d'applications.



Domaine d'expertise :

Développement d'applications web avec node js react js

Développement backend avec node js ,

Développement frontend avec react js ,

Conception de données pour application Web,

Développement piloté par les tests,