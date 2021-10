Sahra BEN NASR

Mon histoire commence en 2018, à la sortie de mon BAC STMG. Je suis alors âgé de 18 ans, et le besoin de mettre à profit mes compétences se fait ressentir. Je suis alors embauchée en temps que serveuse en restauration. C'est ce job d'été qui m'a permis de comprendre que la relation client sera un point phare de mon futur métier.

Fin 2019 je trouve un emploi de téléconseillere au sein de la MSA (Mutualité Sociale Agricole). Travailler une année dans la sécurité sociale m'a clairement conforté dans mon idée.

Les mois et les semaines passent. C'est alors que je suis embauchée en 2021 chez Panther pro comme chargée clientèle.

Mon histoire ne fait que commencer, et ma route sera longue.

Bienvenue à celles et ceux qui voudront faire un bout de chemin avec moi.