Said BENHDA

Pilote pédagogique (Universités Internationales) - Directeur TOPTEL SARL

- AMOA : Étude, sélection et intégration des systèmes d’information (SI)

- Conseils et accompagnement SI pour l'Hôtellerie, l'immobilier, l’industrie et le négoce

- Solutions: BI? ERP, CRM, Data Quality management,

- Centre de formation



Mes compétences :

Support technique

Recette fonctionnelle

Cadrage

Diagnostic d'entreprise

Conseil IT

Cahier des charges

Accompagnement au changement

Conception pédagogique

Enseignement universitaire

Direction de projet