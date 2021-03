Said-Gaba ABDOU

Jeune actif depuis quelques années maintenant.

De l'expérience dans des contextes divers et variés, de la vie associative, le social en passant par le développement local. Soucieux de l'avancement et de la réussite.

Ouvert d'esprit et patient, mais très rigoureux professionnellement,,



Un très fort attachement à la famille et à l'amitié, mais aussi, au travail.



Après des années d'études loin de mon île(Mayotte), de la Réunion, au Burkina Faso, en passant par La Pologne, j'ai fait le choix de rentrer à Mayotte pour participer activement à son développement socio-économique.



Aujourd'hui, les fruits des années d'effort et de patience commencent à sortir de terre.



Une expérience de deux ans comme Animateur Coordinateur de projets, et Conseiller en insertion auprès des jeunes diplômés. Quelques mois auprès des porteurs de projets (micro-entrepreneurs)dans la réussite de leurs activités.

Après plus de 12 mois comme responsable d'une Association Intermédiaire "Outsaha Maécha", je dépose ma valise à la mairie de Chiconi, pour le poste de chef de projets à la Politique de la ville depuis septembre 2011.



Que la vie continue. ........



Said-Gaba



Mes compétences :

Ingénierie de projet

Relations publiques

Méthologie de projets

Conseil en insertion professionnelle

Développement territorial et local

Management de projets

Développement local