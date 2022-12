Said GOURMA

Issu d’une formation d’ingénieur en mécanique et résistance des matériaux. Aujourd’hui, je suis confirmé pour dimensionner, concevoir, innover et optimiser des produits, des systèmes mécaniques et d étudier les besoins spécifiques.

Capable de réaliser la convergence et de garantir l’interface entre les équipes projet (conception, matériaux, production, logistique, coût …).



Mon originalité repose sur ma capacité, à conduire pour l industrie automobile,aéronautique et nucléaire des projets rythmés par des challenges en inventant les solutions de demain. Il s’agit par exemple de concevoir un châssis automobile déclinable permettant de faire un gain de masse de plus de 40%. De développer une base roulante en prenant en compte l’environnement géoéconomique des sites de fabrications. Ou de gérer la vie série d’un véhicule thermique et de proposer des kits d’adaptations spécifiques pour le revaloriser en le transformant en un véhicule électrique.



Mon rôle est de porposer des concepts, d évaluer et de choisir la meilleure solution technique: matériaux métalliques ou plastiques, voire composites? Soudage ou assemblage par rivetage? Traitements thermiques ou traitements de surface? Emboutissage ou pliage? C’est ainsi, que je me suis forgé un savoir-faire et réalisé une grande montée en compétence. Mon leitmotiv est toujours le même, capitaliser, renforcer mes compétences et partager les expériences.



DOMAINES DE COMPÉTENCES:



 Réaliser et assurer le pilotage des activités recherche et développement dans le cadre de l’ingénierie des projets mécaniques.



 Donner les spécifications et la planification dans la première partie du projet puis l’intégration et la validation dans la deuxième partie.



 Bonne connaissance de l ensemble des métiers liés à la conception et à la convergence inter-prestations (Style/ Masse/Architecture/ Sécurité/ Acoustique/ Endurance/ Confort/ PRF…) Ainsi que la faisabilité technique et industrielle.



 Déterminer les prestations les plus dimensionnantes par simulations numériques pour élaborer les scénarii fonctionnels et réaliser les cahiers des charges et les dossiers de justifications, depuis la phase de choix de concept et d'engagement projet, jusqu’à la phase de lancement et de la montée en cadence. Puis la gestion de la vie série.



 Bonne maîtrise des outils informatiques et les codes de calculs: RADIOSS, PAMCRASH, ABAQUS, NASTRAN, I-DEAS et CASTEM2000...



 Simulation et modélisation numérique des comportements structuraux (acier, Aluminium, composite, plastique, caoutchouc…).



 RDM, MMC, Eléments Finis, Contact, Crash, Matériaux, Fatigue, Vibration et Vibro-Acoustique



 Développer le recours au calcul numérique pour accélérer et fiabiliser les dimensionnements dans les phases amont



 Maintenir au meilleur niveau les méthodologies de calcul par élément fini et veille scientifique



 Rigueur, priorisation des tâches, curiosité, autonomie, force de proposition et amélioration de l’existant.



 Travailler en équipe, pilotage hiérarchique, contact humain, reporting, capitalisation et partage des connaissances.





Mes compétences :

RADIOSS

Ideas

CATIA

CAO

Automobile

Ingénieur

Aéronautique

Dynamique rapide

Simulation

Acoustique