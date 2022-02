Je lance en ce moment un site web à caractere pédagogique, qui s'adresse à des élèves de cycles: primaire, college,lycée, et aux étudiants des classes préparatoire, universitaire.

ce site contiendra des matiéres de: maths,pc,svt,informatiques, .......etc.

j'invite mes contacte à collaborer avec moi et d'etre

des partenaires de ce travail qui a un objectif noble, le partage du partage.



l'adresse sera:Array



Mes compétences :

Psychanalyse

Prise de décision

Communication