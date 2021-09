Said KHALIL

Après avoir passé plus d’une dizaine d’années dans différents bureaux de contrôle, j’ai rejoint CONTROLE G en 2011. J'ai été séduit par l’état d’esprit de ce bureau de contrôle qui a su garder ses valeurs instaurées par le fondateur Monsieur GUENAIS et notamment rester à taille humaine depuis sa création en 1993.

Ce qui me passionne avant tout c’est d’aider mes différents partenaires (Maître d’ouvrage, Maître d’œuvre et entreprises) en m’appuyant sur ma longue expérience dans le métier de contrôle technique. La taille humaine de CONTROLE G me permet aujourd’hui d’être disponible et réactif afin de garantir la satisfaction de nos différents partenaires. Pour en savoir plus, je vous invite sur notre site internet www.controle-g.com



Mes compétences :

Contrôle technique

Vérifications réglementaires

Coordination sécurité

Assistance technique

Diagnostic