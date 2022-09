Créé en 1994 par sa fondatrice, en la personne de Saïda FAKHFAKH (expert comptable diplomée, membre de l'ordre des experts comptables de Tunisie),le cabinet SFB assure une multitude de services pour ses clients dans les domaines du conseil, de l'audit financier, de l'assistance comptable, fiscale, juridique, sociale et à la gestion financière:

- Le commissariat aux comptes constitue un ensemble complexe de missions dont la principale, dite « mission générale », comprend notamment l’audit des comptes annuels conduisant à l’expression d’opinion. Dans le cadre de cet audit, nous procédons à un examen approfondi de l’information financière, au cours duquel nous mettons en œuvre des tests, des sondages, toute sorte d’investigation afin de s’assurer de la qualité des comptes et de la réalité des opérations. Notre objectif est d’obtenir l’assurance raisonnable qu’aucune anomalie significative ne figure dans les états financiers.

- Assistance à l’établissement des états financiers :

. Mise en place d'organisation comptable adaptée

. Contrôle des services comptables

. Etablissement des situations périodiques comptables

. Etablissement des comptes de groupes, consolidation des comptes.

. Assistance comptable de toute nature.

- Evaluation d’entreprises et de titres : transmissions, apports, successions, partages, fusions, scissions, …

- Formation, assistance et contrôle des services comptables de l’entreprise.

- Assistances fiscales:Conseil en fiscalité tunisienne

Etablissement des diverses déclarations fiscales prévues par la loi tunisienne; Établissement/révision des déclarations; Assistance du contribuable en cas de vérifications fiscales...

- Assistances juridiques :Suivie des actes juridiques intervenant durant la vie sociale de notre clientèle;Conseils et aide à la création d'entreprise;Transmission d'entreprise (cession de parts...);Assistance juridique;Choix de la forme de société; Missions de conseil ou du contentieux en relation avec les juristes ou les avocats.

- Assistances sociales: Conseil en législation sociale tunisienne; Aide au recrutement; Rédaction des contrats de travail et suivi des formalités administratives; Etablissement des bulletins de paie et des diverses déclarations sociales obligatoires; Assistance en cas de contrôle de la CNSS et des autres organismes sociaux...

- Assistance à la gestion financière: Comptes prévisionnels; Etude d'emprunt; Relation avec les organismes de financement; Evaluation d'entreprises

Choix patrimoniaux; Mise en place de tableaux de bord ; Formation; Recherche financements; Diagnostic financier à partir des comptes annuels.



*NOS VALEURS: Notre organisation est fondée sur une structure à dimension humaine animée d’une volonté la caractérisant la disponibilité et l’écoute du client.

Nos valeurs sont celles d’un professionnel libéral animé par les règles d’éthiques de base qui sont :

- l’indépendance

- la volonté de progrès

- la diversité des compétences

- la coopération

- La disponibilité

- la proximité



* NOTRE ENGAGEMENT: Notre équipe s’engage à :

- Garantir le secret professionnel;

- Respecter les éthiques de la profession;

- Mettre en œuvre tous les moyens intellectuels et techniques pour parfaire leurs missions;

- Maintenir le plus haut niveau de compétence par des actions continues de formation;

- Optimiser les méthodes d’intervention.



Mes compétences :

Gestion

Juridique

Commissariat aux comptes

Expertise comptable

Audit

Conseil

Organisation

Comptabilité

Droit