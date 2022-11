Saidh KESSACI

Vous êtes un acteur dans le domaine de l'environnement et du développement durable, vous représentez une entreprise ou un organisme sensibilisé aux problématiques environnementales.



Pour un accompagnement dans la cadre de vos projets, vous souhaitez collaborer avec un prestataire dédié ?



Si vous souhaitez :



- gérer un projet ou réaliser une étude spécifique,

- décliner un axe stratégique en termes dobjectifs ciblés,

- analyser des marchés et identifier des opportunités de développement,

- formuler une stratégie et quantifier les retours sur investissements (ROI),

- exploiter les axes de communication et de promotion innovants,

- travailler avec des acteurs internes et externes de cultures différentes.



Qu'il s'agisse de problématiques liées à votre stratégie de développement ou plus opérationnelles, n'hésitez pas à me contacter !



Management, gestion de projet, coaching, conseil, études de stratégie et d'impact.





Mes compétences :

Conseil

Développement durable

Environnement

Innovation

Chimie

Audit