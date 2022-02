Saidou Sanfo est un jeune entrepreneur qui s'investit beaucoup dans le développement de son pays le Burkina Faso et celui de l'Afrique. Avec son ONG, le Centre Burkinabè pour le Développement Durable (CBDD) il travaille de façon a accompagner les efforts des pouvoirs publics en place dans les mobilisation des investisseurs et surtout dans promotion des objectifs du développement durable. Très impliqué dans plusieurs organismes, Saidou Sanfo participe activement dans la réalisation de plusieurs projets en Afrique et particulièrement au Burkina Faso. Étant un acteur du développement et très bien positionné dans le relationnel d'affaire entre investisseurs, opérateurs économiques et les gouvernements, le jeune entrepreneur facilite les mises en relation, accompagne les entreprises à mieux se positionner à l'échelle nationale et monde et favorise l'installation des entreprises étrangères sur les territoire burkinabè et africain en général. Après quelques années d'apprentissage auprès de ses mentors, ce jeune entrepreneur a su se faire une place au soleil, nouer des relations à travers le monde afin de pouvoir contribuer activement au développement du continent africain. Aujourd'hui il est un modèle de persévérance en tant que jeune entrepreneur côtoyant les grands investisseurs et opérateurs économiques de son pays et à travers le monde. Il entend mettre ses compétences au service du continent africain et de son pays.

Aujourd'hui Saidou Sanfo représente plusieurs organismes et entreprises étrangers au Burkina Faso et malgré ses années d'apprentissage et d'expérience professionnelle, il se considère comme étant de ceux qui ne cessent d'apprendre et il est toujours disponible pour toutes collaboration fructueuse.