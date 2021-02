Saima WASEEM

Etant un professionnel polyvalent, compétent et motivé, jai acquis une expérience significative dans le secteur bancaire et financier. Ce qui inclut une connaissance pratique de la gestion des comptes clients et du portefeuille de crédit.



Possédant de bonnes compétences dans le domaine de la communication et de létablissement de relations, jai la capacité de développer et de maintenir des relations à long terme avec la clientèle grâce aux services de qualité, à la consultation avec les partenaires, et à la liaison avec les collègues à tous les niveaux.



Afin de rester au courant des changements et des tendances je mefforce détendre mon réseau de contacts, à travers Viadeo, avec les professionnels chevronnés du différents secteurs.