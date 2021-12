Salah Eddine HAMDI

: la coordination des services et du suivi des dossiers clients en cours.

Charge de conseiller et tenir informés clients de toutes les nouveautés juridiques – création et

Préparation des activités et des Missions D’affaire au client étranger - Création et développement

D’un portefeuille client et d'un fichier prospects - Développement de communication

Interne et externe - l’organisation des salons et séminaires - Etude et commercialisation

Des services Pol Juridique l’emplantassions et accompagnement d’entreprise nationale et

Internationale création d’entreprise – Pol management Gestion des ressources humaines -

Mise à niveau des PME/PMI - Gestion par les compétences – Pol financier Comptabilité -

Audite – Social – Fiscalité



Mes compétences :

Relation clientèle