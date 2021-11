Saleh NAJARI

Jeune ingénieur en géotechnique, bâtiment et travaux publics, je souhaites enrichir mon réseau professionnel à travers Viadeo, en communiquant avec des professionnels du BTP.



Motivée par les métiers du bâtiment et des travaux publics, je suis prêt à intégrer une entreprise collaborer avec son personnel et développer mes connaissances sur les plans techniques et relationnels .

Pour toutes informations, veuillez me contacter sur : najarisalah@gmail.com



Mes compétences :

Aménagement

SIG

Routes

Géotechnique et géologie de l'ingénieur

Mécanique des structures

Autocad

Mining & metals

Hydrogéologie

Dimensionnement –planification

Topographie

Reporting