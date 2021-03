Salem HOCHLEF

Fondateur de la société SRLY CONCEPT & TECHNOLOGY



SARLY CONCEPT & TECHNOLOGY est une société informatique totalement exportatrice spécialisée dans l’ingénierie et la prestation de services informatiques.

Nous proposons des solutions adaptées aux besoins des entreprises pme/pmi, des artisans, des commerçants, des professions libérales, des hôtels ….



SARLY CONCEPT & TECHNOLOGY intervient sur 6 pôles de compétences:

1. Développement logiciel(ERP,GMAO, CRM , GRH, Gestion Trésorerie, Caisse,TPV, Web…)

Nous nous chargeons de la conception et de la réalisation de logiciels.En utilisant

les dernières technologies de l'ingénierie informatique: conception objet,

client-serveur atelier génie logiciel

Nous réalisons aussi votre site Internet, (site dynamique, site marchand….)

de la conception à son suivi en ligne sans oublier son référencement

2. Maintenance

Nous assurons la maintenance du matériel informatique, des systèmes d'exploitations,

serveurs et logiciels. Sous contrat, nos délais d'intervention sont inférieurs

à 4H ouvrés.

3. Installation Serveur & réseau Sécurisé

Réseau local, accès à Internet, sécurité et partage de connexion, autant de domaines

sur lesquels vous pouvez faire appel à nous (paramétrage serveur AD,serveurs de

messageries et autres)

4. L'assistance et le conseil en informatique

5. La formation sur les outils informatiques

6. Installation cameras de surveillances et pointeuses biométriques avec intégration

du pointage sur le logiciel paie







Mes compétences :

Certifié Progress

Windev

PHP

SQL

Microsoft Exchange Server

Microsoft Windows Server

Administration réseaux

Administration de bases de données

Microsoft .NET