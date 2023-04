Me Saliha DEKHAR est avocat à la Cour au Luxembourg, fondateur de l'ETUDE SD LAW.



Elle est spécialisée en conseil et en défense des entreprises comme des particuliers. Elle interviens:



- Droit immobilier (transactions: share deal, asset deal, compromis de vente, bail d'habitation, bail commercial, construction, copropriété).



Nous collaborons avec des professionnels de l'immobilier et de la construction pour vous aider à sécuriser davantage vos projets.



- Droit des sociétés (création, domiciliation de la société, aux actes de la vie courante de lentreprise : cession dactions/ gentlemen agreement/ augmentation du capital/ liquidation /faillite...);





Nous offrons une palette de services cohérente et complète avec des professionnels de la place luxembourgeoise et de l'étranger (dont le Moyen-Orient) pour structurer vos activités.



- Droit pénal des affaires ( abus de bien social, entente anti-concurrentielle, abus, parasitisme, concurrence déloyale, banqueroute ...)





- Droit du numérique (e-commerce/ contrats/ conditions générales de vente/ mentions légales/ e-reputation, harcèlement, diffamation, calomnie, injure/ RGPD/ compliance/ cybersécurité);



Nous collaborons avec des experts techniques en matière de cybersécurité afin de répondre de manière complète et efficace à vos besoins.



- Droit de la consommation (vice caché/ défaut de conformité/responsabilité/clause abusive/ banque/ finance);





- Droit commercial (contrats commerciaux: distribution, franchise, contrats artistiques, contrats sportifs, etc / concurrence déloyale/ compliance /conformité / lutte contre blanchiment...);





- Droit de la propriété intellectuelle (droit d'auteur, contrats artistiques etc)

Droit pénal des affaires (responsabilité des administrateurs et des chefs d'entreprise/ abus de bien social/ abus de confiance/ usurpation d'identité etc);





- Recouvrement de créances (mesures conservatoires: saisies de comptes bancaires/ contentieux/ assignation en faillite /responsabilité personnelle des dirigeants de la société etc);





- Droit civil (contrats, responsabilité etc);





- Droit du travail (Conformité légale des contrats, réglement intérieur, transfert d'entreprise, rupture conventionnelle du contrat de travail, négociation et transaction, licenciement..);



Dans le secteur du travail nous travaillons avec des professionnels des ressources humaines et des chasseurs de têtes capables de répondre aux besoins pointus de votre activité.





Contactez-nous: Pour obtenir votre devis



Pour obtenir une consultation téléphonique à l'étude ou en vidéo-conférence.



via e-mail : contact@sdlaw.lu



via signal : 00352.661.129.005



via tél : 00352.22.17.13





***

Saliha DEKHAR is a lawyer at the Court in Luxembourg and founder of ETUDE SD LAW.



She specialises in advising and defending companies and individuals. She works in the following areas



- Real estate law (transactions: share deal, asset deal, sales agreement, residential lease, commercial lease, construction, co-ownership).



We work with real estate and construction professionals to help you secure your projects.



- Company law (creation, domiciliation of the company, acts of the everyday life of the company: transfer of shares/ gentlemen agreement/ increase in capital/ liquidation/bankruptcy...);





We offer a coherent and complete range of services with professionals from Luxembourg and abroad (including the Middle East) to structure your activities.



- Criminal business law (abuse of corporate assets, anti-competitive agreements, abuse, parasitism, unfair competition, bankruptcy, etc.)





- Digital law (e-commerce/ contracts/ general terms and conditions of sale/ legal notices/ e-reputation, harassment, defamation, slander, insult/ RGPD/ compliance/ cyber security);



We collaborate with technical experts in cyber security in order to respond to your needs in a comprehensive and efficient manner.



- Consumer law (latent defects/ lack of conformity/ liability/ unfair contract/ banking/ finance);





- Commercial law (commercial contracts: distribution, franchising, artistic contracts, sports contracts, etc / unfair competition / compliance / anti-money laundering...);





- Intellectual property law (copyright, artistic contracts etc)

Criminal business law (directors' and officers' liability/ misuse of company assets/ breach of trust/ identity theft etc);





- Debt collection (precautionary measures: seizure of bank accounts/ litigation/ summons in bankruptcy/ personal liability of company directors etc);





- Civil law (contracts, liability etc);





- Labour law (legal compliance of contracts, internal regulations, transfer of business, contractual termination of the employment contract, negotiation and transaction, dismissal, etc.);



In labour sector we work with human resources professionals and headhunters capable of meeting the specific needs of your business.





Contact us:



To get your quote



To obtain a telephone consultation at the office or by video conference.



via e-mail: contact@sdlaw.lu



via signal : 00352.661.129.005





via phone : 00352.22.17.13