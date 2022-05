Salim HABAZ

Je suis étudiant en deuxième année en Génie Electrique et Informatique Industrielle à l'IUT de Cachan. Je finis mon diplôme en juillet 2015. Je suis à la recherche d'un entreprise pour un stage courant 2015 ou pour un éventuel contrat d'apprentissage de 3 ans entre 2015 et 2018



Mes compétences :

Microsoft office

Altium Designer

Keil µVision

Matlab

Langage C

Langage Ladder

Langage structuré

Langage Grafcet

Quartus