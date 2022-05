Salim SAIB

Jeune architecte, je travail aujourd'hui dans la conception architecturale et la décoration afin d'améliorer le quotidien de mes clients.



Ainsi, nous proposons du conseil en décoration d'intérieur, adapté aux nouveaux défis financier et aux contraintes actuelles exigées par le télé-travail. Nous sommes très heureux d'aider les clients chaque jour à trouver des solutions à leurs problématiques, et d'apporter plus d'harmonie et de joie à leurs espaces.



Avec notre expérience, on a pu aider tous nos clients qui ont demandés de monter des dossiers d'urbanisme tel que les PERMIS DE CONSTRUIRE, LES DEMANDE PRÉALABLE DE TRAVAUX.. et nous continuons à le faire ;) !



Bénéficiant d'un partenariat de qualité avec une structure internationale leader dans la formation (FATIHOUNE SARL) (www.fatihoune.com), L'ATELIER DÉCO (www.latelierdeco-paris.fr) met à dispositions de ses clients une large gamme de formations très qualitatives dans divers domaines : génie civil, architecture, bâtiment, comptabilité, secrétariat, assistance médical, informatique et maintenance...



SAIB SALIM

latelierddeco.paris@gmail.com

0033751466134