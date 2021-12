Salim SOUKAH

Je suis Soukah Salim, j'ai suivi des études d'ingénieur en réseaux informatiques et télécommunication avec option sécurité des réseaux à l'Institut National des Sciences Appliquées et de Technologie (INSAT, Tunis, Tunisie).



Diplômé Ingénieur en Sciences Appliquées et en Technologie, spécialité Réseaux informatiques et télécommunications en Septembre 2013, j'ai intégré en Mars 2014 le département des systèmes d'information de Keonys en tant qu'ingénieur réseaux et systèmes.



J’espère que mon profil vous fournira des détails supplémentaires sur moi même, mon cursus, ma formation et mes connaissances.



Je reste à votre entière disposition pour plus d'informations.



Mes compétences :

Bases de données

Administration système

Sécurité informatique

JAVA / J2EE

Programmation orientée objet

Télécommunications

UML

Bureautique

Administration réseaux

Juniper

Réseaux

Telecom

Sécurité

Cisco

VoIP

Microsoft SQL Server

Microsoft SharePoint

Business Intelligence