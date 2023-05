Salma BENTAMA

Diplômée d'un Master Spécialisé en Manager Marketing Data & E-Commerce de Skema Business School, je suis actuellement à la recherche d'une nouvelle opportunité dans les domaines du Marketing Digital, de l'E-Commerce et de la Gestion de Projet.



Au cours de mon parcours professionnel, j'ai pu développer des compétences solides dans ces domaines. J'ai travaillé sur plusieurs projets en tant que chef de projet, en veillant à ce que les objectifs soient atteints dans les délais impartis et en collaborant avec les différents membres de l'équipe. J'ai notamment acquis une expertise en matière de stratégie marketing, d'analyse de données et de création de contenu web.



Enfin, ma maîtrise de l'anglais, me permettra de travailler avec des clients et des partenaires internationaux.



Motivée, proactive et dynamique, je suis toujours à la recherche de nouveaux défis.