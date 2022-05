Salma TS (TAMIR )

Je m'appelle Tamir Salma , je suis titulaire d'un diplôme technicien spécialisé en gestion des entreprises à l'Institut supérieur de technologie Casablanca, actuellement je suis en période de chercher d'un emploi ou bien un stage pré embauche. J'ai de l'expérience dans le service commercial et le service de ressources humaines acquise lors de mes stages précédents et lors de ma formation au sein de l'Institut supérieur de technologie . Dynamique, rigoureuse et ambitieuse, j'ai toute la volonté d'explorer de nouveaux horizons et de relever de plus grands défis dans mon domaine.