Salomé DUPIN

Étudiante en dernière année de Licence Langues Etrangère Appliqués au sein de Nantes Université, je suis à la recherche d'une alternance pour la rentrée prochaine dans le domaine de la Communication et du Marketing dans le cadre d'un Bachelor responsable de

projet marketing digital et communication à l'ISME de Nantes. Adepte de créations visuelles, de musculation mais également de décoration intérieure et de mode, j'occupe également le poste d'Auxiliaire de vie chez ADHAP en parallèle de mes études.