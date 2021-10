Salwa SALWAZOUHDI (ZOUHDI)

Je suis titulaire dun master en Biotechnologie Médicale, à la faculté de Médecine et de Pharmacie de Rabat.

Mon cursus universitaire et mes stages effectués aux laboratoires (Bactériologie, Génomique et Génétique Humaine, Biologie Moléculaire, Biochimie, Hématologie) mont permis non seulement dacquérir des connaissances scientifiques et daméliorer mes compétences techniques mais aussi de développer mon sens de responsabilité, mon esprit d'analyse et mon aisance relationnelle.



Je souhaite désormais avoir lopportunité de mépanouir professionnellement et détendre mon expérience et mon savoir-faire au service d'une industrie pharmaceutique ou d'une entreprise du secteur de la santé, ou de la bio-informatique.