Bonjour,

En tant que professionnel expérimenté dans les technologies de l'information, j'ai acquis une expérience diversifiée dans plusieurs domaines, notamment la transformation digitale, la gestion et les bases de données (MySQL/SQL/Oracle/...), la diffusion, les télécoms, les FAI et les réseaux. J'ai également travaillé dans différents rôles, tels que développeur web full-stack, analyste fonctionnel/business/data/back-end, ingénieur système informatique, chef de projet TI et responsable informatique. Cette variété d'expérience m'a permis d'avoir une vue d'ensemble de l'industrie des technologies de l'information, et m'a aidé à développer une approche stratégique pour résoudre des problèmes.

En tant que consultant en transformation numérique, j'ai travaillé avec plusieurs entreprises pour aider à moderniser leurs processus et à adopter de nouvelles technologies. Ma solide expérience en gestion de bases de données, en sécurité, en vidéo, en OTT/IPTV et en diffusion, me permet de comprendre les défis auxquels les entreprises sont confrontées dans ces domaines, et de trouver des solutions efficaces.

Mon expérience dans la gestion de projets informatiques est également un atout clé. J'ai dirigé avec succès plusieurs projets de transformation numérique pour des entreprises du groupe Holcom (Cablevision, ECOnet, IDM), en travaillant avec des équipes interdisciplinaires et en respectant les budgets et les délais impartis.

Enfin, je suis fier de ma maîtrise de l'anglais, qui m'a permis de travailler avec des entreprises internationales, de comprendre les exigences et les normes internationales, et d'établir des relations de travail efficaces avec des collègues anglophones.

Je suis persuadé que mes compétences, mes connaissances et mon expérience peuvent apporter une valeur ajoutée à votre entreprise et à l'équipe que vous dirigez. Je vous remercie pour votre considération.

Bonne Journée.

Cordialement,

Sam Maalouf.