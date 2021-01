Samantha LAUNAY

Les enjeux actuels liés à la dépollution des eaux et des sols constituent mon coeur de métier. Mes activités d'investigation de terrains, de diagnostics de pollution et de suivi de chantier me permettent d'avoir une approche globale de la problématique environnementale.



Diplômée d'un master en Hydro(géo)logie et Géochimie Environnementale (HHGE) à Sorbonne Université (Paris, 75), je porte beaucoup d'intérêt à la question du développement des territoires et à la conciliation des activités anthropiques avec l'environnement.



Je souhaiterai devenir acteur des projets portant sur l'amélioration, la performance et la gestion des impacts anthropiques sur la biodiversité et la restauration des écosystèmes dégradés.