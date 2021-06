Samantha PRINCE

Bonjour , issue de l 'EIL Côte d'Opale, option génie industriel, je prend un virage à 360° afin de découvrir le monde de l'IT dans le domaine du testing après 2 années focalisées sur le métier d'ingénieur d'affaires.



Je suis dynamique, souriante, motivée et je m'adapte facilement à une équipe.

D'un naturel de leader j'aime travailler dans un groupe projet.



Dans la fibre testing je me définis comme un élément moteur pour lancer des projets de la phase d'écriture des US jusqu'à la livraison du projet que ce soit du multi-canal sur du web ou du mobile et même des projets à dimensions internationales.



Sur mon temps libre je représente l'association Alumni des Opaliens en qualité de présidente. Si vous êtes à la recherche de jeunes diplomés, de stagiaires dans les domaines de l'industrie ou de l'informatique contactez moi !

https://www.lesopaliens-alumni.fr/page/309344-l-evenement



Mes compétences :

Gestion de projet

Dynamisme

Ingénierie

Ressources humaines

Lean Manufacturing

Stratégie commerciale

Aisance relationelle

Test utilisateur

Recette fonctionnelle