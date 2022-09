Actuellement étudiante en Ingénierie à UPSSITECH Université

Toulouse 3 Paul Sabatier.

Ma passion pour lInformatique et toutes les applications associées, m'a

aidé à choisir cette spécialité dans lobjectif davoir un parcours

professionnel dans un monde innovant, où je souhaiterai continuer ma

carrière qui débute comme ingénieur développeur/concepteur et

graduellement évoluer vers le management et l'encadrement en tant

que cheffe de projet.